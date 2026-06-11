Москва11 июн Вести.Убийства мирных россиян главным образом спонсируют европейские союзники Украины, участники "коалиции дронов". Об этом заявила глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской "коалиции дронов", возглавляемой Ригой и Лондоном приводит ТАСС слова Ждановой

Глава российской делегации обратила внимание, что "коалиция дронов" передала на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 215 тыс. БПЛА. По данным западных источников, киевский режим получил свыше 1,5 млн дронов от иностранных кураторов, добавила она.

Вновь акцентируем внимание европейских спонсоров киевского режима: в результате тестирования ваших беспилотных "новинок" гибнут некомбатанты, речь идет о мирных жителях. Киевский режим практикует не только неизбирательные, но и прицельные удары по гражданским подчеркнула Жданова

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что решения ряда стран Европы о поставках беспилотников Украине ведут к эскалации военной ситуации. В ведомстве отметили, что расценивают это как намеренный шаг, который ведет к эскалации ситуации.