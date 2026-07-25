Москва25 июлВести.При ударе Вооруженных сил России (ВС РФ) по выставке дронов в Киевской области погибло больше человек, чем сообщают официальные данные. Такое мнение выразила украинская журналистка Юлия Кириенко.
Она призвала быть честным хотя бы перед самими собой.
Там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собратьнаписала Кириенко в своем Telegram-канале
Журналистка также усомнилась в количестве раненых. По ее словам, раз на выставке было более 300 человек, то, очевидно, пострадавших гораздо больше "официальной" сотни.
Ранее сообщалось, что на Украине задержан главный организатор военной выставки БПЛА в Киевской области, по которой 24 июля был нанесен ракетный удар. Ему предъявлено обвинение в служебной халатности.