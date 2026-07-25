Украинская журналистка Кириенко: на выставке БПЛА было больше жертв, чем говорят

Киевская журналистка усомнилась в данных потерь при ударе по выставке БПЛА Украинская журналистка Кириенко: на выставке БПЛА было больше жертв, чем говорят

Москва25 июл Вести.При ударе Вооруженных сил России (ВС РФ) по выставке дронов в Киевской области погибло больше человек, чем сообщают официальные данные. Такое мнение выразила украинская журналистка Юлия Кириенко.

Она призвала быть честным хотя бы перед самими собой.

Там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать написала Кириенко в своем Telegram-канале

Журналистка также усомнилась в количестве раненых. По ее словам, раз на выставке было более 300 человек, то, очевидно, пострадавших гораздо больше "официальной" сотни.

Ранее сообщалось, что на Украине задержан главный организатор военной выставки БПЛА в Киевской области, по которой 24 июля был нанесен ракетный удар. Ему предъявлено обвинение в служебной халатности.