МО: на атакованной выставке дронов под Киевом были люди, планирующие удары по РФ

МО РФ: на выставке БПЛА под Киевом находились люди, планирующие удары по России МО: на атакованной выставке дронов под Киевом были люди, планирующие удары по РФ

Москва24 июл Вести.Ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители украинского командования находились на выставке в пригороде Киева, по которой нанесли удар российские войска, сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотников, используемых для ударов по РФ.

В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БпЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории говорится в сообщении

Днем в пятницу внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов информировал о нанесении удара по полигону в Киевской области.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на объекте находилась военная техника, а также представители оборонно-промышленного комплекса страны.