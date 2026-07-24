Москва24 июлВести.Ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители украинского командования находились на выставке в пригороде Киева, по которой нанесли удар российские войска, сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотников, используемых для ударов по РФ.
В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БпЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территорииговорится в сообщении
Днем в пятницу внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов информировал о нанесении удара по полигону в Киевской области.
Ранее украинские СМИ сообщали, что на объекте находилась военная техника, а также представители оборонно-промышленного комплекса страны.