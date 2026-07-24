Выставку дронов под Киевом открыто анонсировали в Сети перед ударом ВС РФ

Атакованная ВС РФ выставка БПЛА под Киевом открыто анонсировалась в интернете Выставку дронов под Киевом открыто анонсировали в Сети перед ударом ВС РФ

Москва24 июл Вести.Уничтоженная ударами ВС РФ выставка беспилотных систем "Армада", проходившая под Киевом, открыто рекламировалась в интернете. Об этом сообщали украинские СМИ.

Отмечалось, что место проведения мероприятия якобы держалось в строжайшем секрете и было известно лишь узкому кругу проверенных лиц.

Как пишет "Страна.ua", для участия в выставке требовалось пройти онлайн-регистрацию. По версии издания, именно через это процедуру информация якобы и стала известна российской стороне.

Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, которого также цитирует издание, отметил, что в Украине проводятся "десятки (если не сотни)" подобных мероприятий, однако он посещает лишь те, где соблюдаются меры безопасности. Таким образом, по его словам, организаторы этого события таких мер безопасности не придерживались.

По мнению пользователей социальных сетей, удар по выставке был нанесен баллистическими ракетами. Сами же организаторы заявляли, что на "Армаде" будут представлены "комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз", а сама выставка является "критически защищенной".