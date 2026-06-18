Посольство России: показ во Франции кадров с ударами ВСУ по России - это шабаш

Посольство РФ назвало шабашем показ ударов ВСУ по России на выставке Eurosatory Посольство России: показ во Франции кадров с ударами ВСУ по России - это шабаш

Москва18 июн Вести.Показ видеокадров с ударами Киева по якобы российским объектам, сопровождаемый демонстрацией украинской ракеты "Фламинго" на стенде Украины на оборонной выставке Eurosatory, проходящей под Парижем, является отвратительным шабашем, заявил источник РИА Новости в посольстве России во Франции.

Украина рекламирует свое оружие на выставке Eurosatory, показывая видеоролики, в которых показаны пожары на фоне "пояснительной" надписи о якобы пораженной инфраструктуре в России.

Тот отвратительный шабаш, который устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту приводит РИА Новости слова сотрудника посольства России

Официальный Париж намерен безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России. Франция поставляла Украине дальнобойные ракеты, которыми Киев наносил удары по России, напомнили в посольстве.

Издание Le Parisien написало, что некоторые страны Европы намерены при поддержке США наладить сборку баллистических ракет на Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что европейские страны, в том числе Франция лишь делают вид, что призывают к миру, а, на самом деле, предпринимают шаги по милитаризации Украины.