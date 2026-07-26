Мирошник: на Западе началась истерика после удара ВС РФ по военной выставке

Белое называют черным: Мирошник уличил Запад в двойных стандартах Мирошник: на Западе началась истерика после удара ВС РФ по военной выставке

Москва26 июл Вести.Реакция Запада на удар российской армии по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружения, – проявление двойных стандартов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Посол подчеркнул, что военная выставка БПЛА в пригороде Киева была самой настоящей военной целью для Вооруженных сил России.

Удар, нанесенный нашими вооруженными силами по военной выставке, что это как не военная цель. Место, где собрались торговцы оружием, производители оружия, закупщики оружия, те, кто использует это вооружение. В рамках войны, что еще может называться военной целью? сказал Мирошник

Он обратил внимание на реакцию западных политиков, которые не замечают украинских террористических атак по мирным гражданам России, однако "подняли истерику" по поводу российского удара по военной цели.

Двойные стандарты, когда говорят, что нашим все можно. Они пытаются трактовать какие-то подходы, нормы международного гуманитарного права и полностью игнорировать все, что делается со стороны Киева… После удара по военной выставке тут же поднимается истерика, начинают рассказывать, что это военное преступление. Когда стоит [глава евродипломатии] Кая Каллас, орущая непонятно о чем, и указывая на белое, кричит, что это черное подчеркнул дипломат

Ранее сообщалось, что выставка оборонных технологий IRON DEMO отменена во Львове после ракетного удара российских войск по полигону под Киевом.