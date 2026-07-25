Выставка оборонных технологий отменена во Львове на фоне ракетного удара РФ

Крупную военную выставку отменили во Львове после ударов ВС РФ под Киевом Выставка оборонных технологий отменена во Львове на фоне ракетного удара РФ

Москва25 июл Вести.Выставка оборонных технологий IRON DEMO отменена во Львове после ракетного удара российских войск по полигону под Киевом, пишет RT.

Отмечается, что выставку анонсировали в сети, она должна была пройти 28-29 августа с участием тысяч специалистов, украинских и зарубежных компаний.

Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий, которая должна была пройти в конце августа указывается в сообщении

После удара по выставке под Киевом украинские СМИ и паблики начали "подчищать" статьи и посты о выставке.

Ранее сообщалось, что атакованная ВС РФ выставка БПЛА под Киевом открыто анонсировалась в интернете.