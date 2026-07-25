Москва25 июлВести.Выставка оборонных технологий IRON DEMO отменена во Львове после ракетного удара российских войск по полигону под Киевом, пишет RT.

Отмечается, что выставку анонсировали в сети, она должна была пройти 28-29 августа с участием тысяч специалистов, украинских и зарубежных компаний.

Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий, которая должна была пройти в конце августа

указывается в сообщении

После удара по выставке под Киевом украинские СМИ и паблики начали "подчищать" статьи и посты о выставке.

Ранее сообщалось, что атакованная ВС РФ выставка БПЛА под Киевом открыто анонсировалась в интернете.