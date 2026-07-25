WP: Зеленский пришел в ярость после удара ВС РФ по военной выставке под Киевом

В США раскрыли реакцию Зеленского на удар ВС РФ по военной выставке под Киевом WP: Зеленский пришел в ярость после удара ВС РФ по военной выставке под Киевом

Москва25 июл Вести.Владимир Зеленский пришел в ярость после удара российских войск по месту проведения военной оружейной выставки под Киевом. Об этом пишет The Washington Post.

Удар России по украинской оружейной выставке привел Киев в ярость... Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой говорится в публикации

Авторы статьи отметили, что украинские средства противовоздушной обороны не справляются с перехватом баллистических ракет, поскольку запасы боеприпасов для американских Patriot уже иссякли.

Российские войска нанесли удар по полигону, где проходила выставка, 24 июля. По данным Минобороны РФ, на объекте демонстрировались БПЛА украинского и иностранного производства, которые используются для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.