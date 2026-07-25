МИД Польши подтвердил гибель сотрудника оборонной фирмы под Киевом При атаке на военную выставку под Киевом погиб работник польского ОПК

Москва25 июл Вести.Министерство иностранных дел Польши подтвердило гибель сотрудника польской оборонной компании в результате удара по полигону в Киевской области, где в этот момент проходила выставка вооружений. Об этом сообщает польский информационный портал Defence24.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что погибший специалист не являлся гражданином Польши, хотя и работал на одну из компаний страны. Его имя и должность не раскрываются. Польский МИД также заявил, что оказывает необходимую консульскую поддержку другим пострадавшим в результате инцидента, точное число которых пока не называется.

Атака произошла во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, которое проводила украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA на частном полигоне в селе Капитановка. Событие было посвящено демонстрации передовых технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей военной промышленности, военнослужащих и сотрудников технологических компаний.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ от 24 июля, российские войска нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников, применяемых ВСУ для атак на гражданские объекты в России. В российском военном ведомстве также сообщили, что на момент удара на объекте присутствовали разработчики дронов, командование украинских сил БПЛА и представители спецслужб, которые непосредственно участвовали в планировании налетов на российскую территорию.

Факт удара и его серьезные последствия ранее подтвердили основатель украинского производителя БПЛА First Contact Валерий Боровик, внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, а также Украинский совет оружейников, уточнивший, что под обстрел попала площадка с представителями оборонной индустрии

По словам Боровика, по месту проведения мероприятия могло быть выпущено до трех ракет. Он обратил внимание, что событие широко анонсировалось в социальных сетях, что упростило определение места и времени его проведения. Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска выпустили по полигону две баллистические ракеты во время показа техники.