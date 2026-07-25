Москва25 июлВести.Министерство иностранных дел Польши подтвердило гибель сотрудника польской оборонной компании в результате удара по полигону в Киевской области, где в этот момент проходила выставка вооружений. Об этом сообщает польский информационный портал Defence24.
В дипломатическом ведомстве уточнили, что погибший специалист не являлся гражданином Польши, хотя и работал на одну из компаний страны. Его имя и должность не раскрываются. Польский МИД также заявил, что оказывает необходимую консульскую поддержку другим пострадавшим в результате инцидента, точное число которых пока не называется.
Атака произошла во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, которое проводила украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA на частном полигоне в селе Капитановка. Событие было посвящено демонстрации передовых технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей военной промышленности, военнослужащих и сотрудников технологических компаний.
Согласно заявлению Министерства обороны РФ от 24 июля, российские войска нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников, применяемых ВСУ для атак на гражданские объекты в России. В российском военном ведомстве также сообщили, что на момент удара на объекте присутствовали разработчики дронов, командование украинских сил БПЛА и представители спецслужб, которые непосредственно участвовали в планировании налетов на российскую территорию.
Факт удара и его серьезные последствия ранее подтвердили основатель украинского производителя БПЛА First Contact Валерий Боровик, внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, а также Украинский совет оружейников, уточнивший, что под обстрел попала площадка с представителями оборонной индустрии
По словам Боровика, по месту проведения мероприятия могло быть выпущено до трех ракет. Он обратил внимание, что событие широко анонсировалось в социальных сетях, что упростило определение места и времени его проведения. Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска выпустили по полигону две баллистические ракеты во время показа техники.