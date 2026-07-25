Москва25 июлВести.В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в управлении государственной охраны Украины.
Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.
Удар по полигону был нанесен в пятницу. На объекте в пригороде Киева демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам.
По информации украинских источников, на полигоне присутствовали представители украинской оборонной индустрии. Были применены две ракеты "Циркон" и восемь "Искандеров". Погибли не менее 10 человек, более 30 ранены.