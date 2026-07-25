При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины

При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины

Москва25 июл Вести.В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в управлении государственной охраны Украины.

Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.

Удар по полигону был нанесен в пятницу. На объекте в пригороде Киева демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам.

По информации украинских источников, на полигоне присутствовали представители украинской оборонной индустрии. Были применены две ракеты "Циркон" и восемь "Искандеров". Погибли не менее 10 человек, более 30 ранены.