Советник Зеленского подтвердил удар по полигону с техникой под Киевом Советник Зеленского Бескрестнов подтвердил факт удара по полигону под Киевом

Москва24 июл Вести.Внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил информацию о нанесении удара по полигону в Киевской области. Ранее украинские СМИ сообщали, что на объекте находилась военная техника, а также представители оборонно-промышленного комплекса страны.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик первым сообщил об "очень серьезном ударе" по полигону, где базировались вооружения. Позже эту информацию подтвердил Бескрестнов, написав на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), что с его командой "все в порядке" и поблагодарил всех "за беспокойство". Однако затем он уточнил, что лично не присутствовал на полигоне, так как не посещает места с потенциальными рисками безопасности.

По данным Украинского совета оружейников, на полигоне военным представляли свою продукцию компании оборонно-промышленного комплекса.