Москва24 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал удар российской армии под Киевом по полигону, где проходила выставка вооружения. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно бытьсказал Зеленский
По его словам, 24 июля он общался с генпрокурором страны Русланом Кравченко. Зеленский добавил, что были доклады правоохранителей, есть уголовные производства.
24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация БПЛА. По данным украинских СМИ, выставка открыто рекламировалась в интернете.