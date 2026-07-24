Зеленский признал удар по полигону под Киевом, где организовали выставку БПЛА

Зеленский признал удар по полигону с выставкой БПЛА в Киевской области Зеленский признал удар по полигону под Киевом, где организовали выставку БПЛА

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал удар российской армии под Киевом по полигону, где проходила выставка вооружения. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть сказал Зеленский

По его словам, 24 июля он общался с генпрокурором страны Русланом Кравченко. Зеленский добавил, что были доклады правоохранителей, есть уголовные производства.

24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация БПЛА. По данным украинских СМИ, выставка открыто рекламировалась в интернете.