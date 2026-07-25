Москва25 июлВести.Удар российских войск по военной выставке, которая проходила под Киевом, будет всем уроком, причем не первым. На это указал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он отметил, что в условиях полномасштабного конфликта организаторы таких событий и те, кто согласовывает эти мероприятия, должны учитывать вопросы безопасности посетителей.
Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первыйцитирует его "Страна.ua"
Буданов также заявил, что во время удара ВС РФ на выставке находились иностранные делегации, но при этом не уточнил, из каких стран.