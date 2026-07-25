Урок, к сожалению не первый: Буданов об ударе РФ по военной выставке под Киевом Буданов назвал уроком удар ВС РФ по военной выставке под Киевом

Москва25 июл Вести.Удар российских войск по военной выставке, которая проходила под Киевом, будет всем уроком, причем не первым. На это указал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что в условиях полномасштабного конфликта организаторы таких событий и те, кто согласовывает эти мероприятия, должны учитывать вопросы безопасности посетителей.

Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый цитирует его "Страна.ua"

Буданов также заявил, что во время удара ВС РФ на выставке находились иностранные делегации, но при этом не уточнил, из каких стран.