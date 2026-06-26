"К этому надо готовиться": Буданов о послевоенных отношениях России и Украины Глава офиса Зеленского высказался о будущем отношений России и Украины

Москва26 июн Вести.Украина и Россия будут соседями в любом случае, заявил руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его словам передает "РБК-Украина".

Определенная территория всегда будет с нами граничить. Скорее всего, всегда. К этому нужно готовиться сказал он

При этом Буданов подчеркнул, что на данный момент необходимо остановить конфликт. По его мнению, разговоры о будущем двухсторонних отношений пока преждевременны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине и остается открытой к посредническим усилиям США.