На Украине задержали организатора выставки дронов после ракетного удара Организатора обстрелянной под Киевом выставки задержали за халатность

Москва25 июл Вести.На Украине задержан главный организатор военной выставки БПЛА в Киевской области, по которой 24 июля был нанесен ракетный удар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил генеральный прокурор республики Руслан Кравченко.

Организатору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). В настоящее время подозреваемый с незначительными ранениями находится под конвоем в больнице, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Силовики уже провели обыски в офисе профильной ассоциации и по местам жительства лиц, причастных к проведению мероприятия. Прокуратура также пообещала дать правовую оценку действиям должностных лиц, проигнорировавших риски безопасности при организации столь массового военного события.

Российский удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка беспилотных систем с участием представителей оборонной промышленности Украины, унес жизни 10 человек, ещё около ста получили ранения. По утверждению украинской стороны, атака была совершена с применением двух баллистических ракет.