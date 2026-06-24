Зампостпреда в ООН Заболоцкая заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в РФ

Зампостпреда в ООН заявила о соучастии Евросоюза в убийстве детей в России Зампостпреда в ООН Заболоцкая заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в РФ

Москва24 июн Вести.Сотрудничая с украинскими производителями через свои оборонные концерны, страны Европы становятся соучастниками убийства детей в России. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности организации.

По ее словам, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотники производятся при непосредственном участии европейских стран. По данным Заболоцкой, некоторое время назад германская корпорация Hensoldt объявила о сотрудничестве с украинскими производителями, а Франция предоставила площадку Eurosatory 2026 "для демонстрации дронов, которые используются для убийства детей".

Таким образом, европейские страны соучаствуют в убийстве детей в России сказала Заболоцкая

17 июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что налогоплательщики стран, которые поставляют гуманитарную помощь Украине, причастны к атакам киевского режима на детей.