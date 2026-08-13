Эксперт оценил стадию просачивания НАТО в Азию и шансы Японии вступить в альянс Эксперт оценил стадию просачивания НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Москва13 авг Вести.Коллективный Запад в лице США и их сателлитов в Евроатлантике полагается на существующий много десятилетий военный блок НАТО. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация складывается несколько по-другому. Такую оценку в интервью ИС "Вести" дал старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов.

Он отметил, что в Азии коллективный Запад полагается на гибкую систему более компактных формирований, альянсов и блоков.

Это, например, созданный несколько лет назад блок, так называемый AUKUS, в составе Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты. Это и четырехсторонний диалог по безопасности в составе Соединенных Штатов, Японии, Австралии и Индии, это и всевозможные трехсторонние форматы, например, Япония, Южная Корея, США; и двусторонние форматы объяснил эксперт

При этом он подчеркнул, что формирование подобных небольших альянсов не ускоряет движение Японии, Южной Кореи или Австралии в НАТО.

Этого, скорее всего, не произойдет. Но то, что интересы этих стран представлены, и то, что эти страны стремятся укрепить свой контроль над регионом – … это уже другой вопрос добавил Нелидов

Ранее президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Сахалинскую область заявил, что Североатлантический альянс сегодня просачивается в Тихоокеанский регион, где постепенно нарастает напряженность.