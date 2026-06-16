Москва16 июн Вести.В возможном азиатском аналоге НАТО, NEATO, Япония хочет играть роль заместителя старшего партнера. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он добавил, что сейчас в Японии активно идет процесс перевооружения.

В Азии ... активизировалась дискуссия о создании так называемого азиатского НАТО или знаменитого проекта NЕАТО, то есть организации договора Северо-Восточной Азии. Старая была их идея еще 60-х годов США, Япония, Южная Корея и Тайвань. … с 20-го года японцы начали, особенно с 24-го, продвигать снова этот проект. … Они говорят так, с одной стороны, поглубже втянуть американцев в оборонительную линию, а с другой стороны, … идет перевооружение Японии, воссоздается японская армия и военная промышленность, а вот в Южной Корее ситуация нестабильная. … Кто будет старшим партнером, возможно, курирующим Сеул? Токио. А напомню, что не так-то давно по историческим меркам Южная Корея была опорой японского влияния на континенте. То есть японцы, конечно, хотят продвинуть проект, где они будут играть роль не старшего партнера, но, как говорится, заместителя старшего партнера в Северо-Восточной Азии