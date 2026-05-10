Москва10 мая Вести.НАТО обдумывает совместное использование площадок для запуска спутников с Японией и другими партнерами. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, Североатлантический альянс намерен привлечь к участию в проекте по космическому реагированию Starlift Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию​​​.

Как отмечает Nikkei, Япония, вероятнее всего, присоединится к проекту Starlift Североатлантического альянса, поскольку это создаст больше возможностей для защиты страны в случае внешней угрозы.

Ранее сообщалось, что Швеция в начале мая впервые вывела на орбиту спутник, предназначенный для выполнения разведывательных задач на территории РФ. Как сообщил общественный вещатель SVT, сам старт и выведение аппарата на начальный этап полета заняли около 10 минут. Предполагается, что спутник выйдет на рабочую орбиту примерно через месяц.