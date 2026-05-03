SVT: первый шведский разведспутник отправлен в космос с базы Ванденберг

Швеция запустила свой первый разведывательный спутник для военных задач SVT: первый шведский разведспутник отправлен в космос с базы Ванденберг

Москва3 мая Вести.Швеция впервые вывела на орбиту спутник, предназначенный для выполнения разведывательных задач на территории России, сообщает общественный вещатель SVT.

Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в штате и был осуществлен космической компанией Space X говорится в сообщении

По данным издания, сам старт и выведение аппарата на начальный этап полета заняли около 10 минут. Ожидается, что спутник выйдет на рабочую орбиту примерно через месяц.

Командующий Космическими силами Швеции Андерс Сундеман сообщил, что сейчас страна в значительной степени опирается на данные союзников и коммерческих спутников, однако планирует быстро нарастить собственные космические возможности. По его словам, в течение ближайших двух лет Швеция рассчитывает развернуть около десяти спутников на орбите Земли.

Согласно сообщению SVT, новые аппараты будут использоваться для наблюдения и картографирования потенциальных военных объектов, а также для раннего выявления угроз и отслеживания перемещения войск, в том числе в районах, связанных с Россией, Балтийским морем и Арктикой.