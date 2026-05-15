Москва15 мая Вести.Польша ввела в строй систему из четырех разведывательных микроспутников MikroSAR. Такое заявление сделало Министерство обороны республики в соцсети X.

Всего через год после подписания контракта Польша ввела в эксплуатацию систему MikroSAR - одну из самых быстро реализованных спутниковых программ в мире говорится в сообщении

Как отмечается, стоимость контракта с компанией ICEYE составила 860 миллионов злотых (более 17,3 млрд. рублей или около 235 млн долларов). На орбиту уже вывели четыре спутника, сообщили в ведомстве. Из заявления также следует, что в планах вывести еще три спутника.

На приуроченной к запуску системы церемонии глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша стала восьмой страной в Европе, у которой есть собственные возможности по получению геопространственных изображений из космоса.