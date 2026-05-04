Эксперт указал на слабые стороны европейских разведспутников Эксперт Кнутов заявил о низкой точности и помехоустойчивости спутников ЕС

Москва4 мая Вести.Европейские спутники, используемые для разведки, уступают американским аналогам по точности и устойчивости к помехам, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя запуск первого шведского спутника в рамках новой орбитальной программы.

По его оценке, страны Европы пока не обладают возможностями США по передаче разведданных в режиме реального времени для оперативного наведения вооружений.

Главное преимущество спутников США перед европейскими заключается в том, что их разведывательная информация идет в режиме онлайн... Помехоустойчивость и точность у спутников ЕС хромают сказал Кнутов

Эксперт отметил, что значительная часть разведданных для ВСУ поступает через французские спутники, включая информацию о целях на территории России. Он также связал запуск шведской спутниковой программы не только со сбором данных, но и с военными интересами самой Швеции, в том числе в контексте Балтийского региона.