Европейская система спутниковой разведки находится в сильной зависимости от США Эксперт Шкробтак рассказал о зависимости ЕС от американской спутниковой разведки

Москва18 апр Вести.Европейцы сильно зависят от США в получении данных спутниковой разведки. И лишившись их, европейским странам НАТО придется "грустно", рассказал старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак в интервью ИС "Вести".

Без спутниковой разведки армия действует вслепую. У США сейчас на орбите работают 247 военных спутников, у европейцев – 23. По оценкам экспертов, собственные европейские системы покрывают не более 15% разведывательных потребностей НАТО, остальное — американские данные.

У них проблема в отсутствии системы. Системы именно слежения, обработки данных, получения данных и так далее, софта того же самого – это все зависит от американцев. И если они в этих условиях возьмут и лишатся этой поддержки, даже на среднесрочную перспективу им будет довольно-таки грустно отметил эксперт

Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов заявил, что спутниковая группировка России достигла 364 космических аппаратов.