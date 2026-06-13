ВВС Швеции заявили о 2 операциях для перехвата военных самолетов РФ над Балтикой

Истребители ВВС Швеции поднимались для перехвата российской авиации над Балтикой ВВС Швеции заявили о 2 операциях для перехвата военных самолетов РФ над Балтикой

Москва13 июн Вести.Служба быстрого реагирования (QRA) Военно-воздушных сил Швеции провела две операции с истребителями JAS 39 Gripen для перехвата российских военных самолётов над Балтийским морем близ воздушного пространства Швеции, сообщила пресс-служба ВС Швеции.

Два инцидента произошли в пятницу в южной и восточной частях Балтийского моря и касались одного российского Су-24 и одного российского Су-34 сказано в сообщении

Шведское воздушное пространство при этом нарушено не было, отмечают шведские военные.

Ранее шведский разведсамолет был замечен у границы России в Латвии и Эстонии.

Россия не раз указывала, что проводит полеты в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами.