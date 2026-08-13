Эксперт сообщил, против кого в первую очередь будет работать японская разведка Эксперт отметил усилия Японии по централизации своей разведывательной службы

Москва13 авг Вести.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити предпринимает серьезные усилия с целью централизации функций разведки внутри страны. В дальнейшем она будет работать против тех стран, которые Токио воспринимает в качестве своих оппонентов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов.

Эксперт отметил, что долгое время разведывательные функции в Японии были распределены между разными ведомствами и не всегда эффективно координировались.

При Такаити очень серьезные усилия [предпринимаются] с целью централизации этих функций в области разведки. И они приносят свои плоды, так что нетрудно догадаться, кто именно будет мишенью этих… новых создаваемых органов японских. Конечно, это … страны, которые Япония воспринимает как своих оппонентов, как угрозы – Китай, Северная Корея и Россия объяснил Нелидов

Ранее сообщалось, что Япония опасается не конкретно России, а ее сотрудничества с Китаем, особенно в таких сферах, как ракетостроение.