Москва13 авгВести.Япония взяла курс на отказ от нейтралитета в военной сфере и делает ставку на развитие собственных наступательных вооружений. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он напомнил, что Конституцией Японии определено, что страна может иметь только силы самообороны и не создавать никаких новых видов оружия.
Тенденция Японии – это по сути отказ от нейтралитета в военной области, не в политической… Вот сейчас есть программа создания собственного гиперзвукового оружия, собственного самолета пятого, а может быть, даже и шестого поколения. Ракетные технологии, в том числе наземного базирования, собственные. То есть это ставка на милитаризмрассказал Кнутов
13 августа премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что поездка президента РФ Владимира Путина на Итуруп, самый большой остров Курильской гряды, осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений между Москвой и Токио.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление японского премьера, отметил, что ее слова ничего не изменят: Курильские острова "были, есть и будут российской землей".