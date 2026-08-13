Эксперт отметил тенденцию Японии по отказу от нейтралитета в военной сфере

В Японии наметилась тенденция отказа от нейтралитета в военной сфере Эксперт отметил тенденцию Японии по отказу от нейтралитета в военной сфере

Москва13 авг Вести.Япония взяла курс на отказ от нейтралитета в военной сфере и делает ставку на развитие собственных наступательных вооружений. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что Конституцией Японии определено, что страна может иметь только силы самообороны и не создавать никаких новых видов оружия.

Тенденция Японии – это по сути отказ от нейтралитета в военной области, не в политической… Вот сейчас есть программа создания собственного гиперзвукового оружия, собственного самолета пятого, а может быть, даже и шестого поколения. Ракетные технологии, в том числе наземного базирования, собственные. То есть это ставка на милитаризм рассказал Кнутов

13 августа премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что поездка президента РФ Владимира Путина на Итуруп, самый большой остров Курильской гряды, осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений между Москвой и Токио.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление японского премьера, отметил, что ее слова ничего не изменят: Курильские острова "были, есть и будут российской землей".