Медведев: Курильские острова были, есть и будут российской землей

Медведев: слова премьера Японии о Курилах ничего не изменят Медведев: Курильские острова были, есть и будут российской землей

Москва13 авг Вести.Комментируя слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что Курильские острова "исконно японские", зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил на своей странице в соцсети Х, что эти слова ничего не изменят. Острова были, есть и будут российской землей, отметил Медведев.

Премьер Японии Такаити может сколько угодно болтать, что Курильские острова "исконно японские". Этот треп ничего не изменит. Они были, есть и будут российской землей подчеркнул зампред Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин впервые посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп.

Реакция Японии, выразившей протест, не должна вызывать удивления, отмечает старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД Владимир Нелидов. Визит Путина на Курилы - однозначный посыл для Токио, что Курилы – российская земля, заявил эксперт в интервью ИС "Вести".

Дмитрий Медведев во время своего президентского срока также был на Итурупе. Он посещал Всероссийский молодежный образовательный форум "Итуруп", который проходит на одноименном острове Курильской гряды. Это было в конце августа 2015 года. Тогда визит президента РФ на Курилы также вызвал бурный отклик в Японии.