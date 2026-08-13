МИД Японии заявил о "решительном протесте" в связи с поездкой Путина на Итуруп

МИД Японии выразил "решительный протест" из-за поездки Путина на Итуруп МИД Японии заявил о "решительном протесте" в связи с поездкой Путина на Итуруп

Москва13 авг Вести.Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил "решительный протест" из-за поездки российского лидера Владимира Путина на самый большой остров Курильской гряды - Итуруп.

Путин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири впервые лично посетил остров.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против визита президента России Владимира Путина на остров Итуруп сообщает агентство Kyodo

Ранее российский лидер указал на необоснованность претензий Японии относительно Курильских островов. Путин отметил, что принадлежность островов закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны.