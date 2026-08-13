Новость о посещении Путиным Курил стала самой обсуждаемой в японском сегменте Х Посещение Путиным Курил стало главной новостью в СМИ и японском сегменте Х

Москва13 авг Вести.Информация о посещении президентом России Владимиром Путиным курильского острова Итуруп всего за несколько минут вызвала большой резонанс: новость вышла на первое место в трендах японского сегмента соцсети Х, крайне популярной в Японии.

По данным ТАСС, за первые полчаса пользователи этой социальной сети оставили более 2 тыс. сообщений по этой теме, сделав ее лидером трендов.

Пользователи активно делятся новостью, которую сообщили все основные СМИ Японии, сопровождая записи критическими, а порой и гневными комментариями. Ведущее информационное агентство Японии Kyodo передало сообщение о первом посещении Путиным курильского острова с пометкой "срочно".

Новость про поездку российского президента стала самой читаемой на сайте Японского общественного телевидения (NHK), а также на сайтах всех ведущих японских печатных изданий.

Кроме того, японские СМИ оценили поездку Путина на Курилы. Так, агентство Kyodo усмотрело в этой поездке стремление властей РФ продемонстрировать поддержку регионов, а NHK назвало ее реакцией на антироссийский курс Токио в отношении украинского конфликта.

Ранее во время наблюдения за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота президент РФ Владимир Путин заявил, что Токио имеет территориальные претензии к Москве относительно Курильских островов, хотя они закреплены за Россией по итогам Второй мировой войны. Он отметил, что Москва всегда была готова искать решение для заключения мирного договора с Японией по этому вопросу.