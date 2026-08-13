Москва13 авг Вести.Во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным ощущается его харизматичность и простота. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала главный врач Курильской центральной районной больницы Елена Мацишина.

По ее словам, на Итурупе давно ждали главу государства.

И это для нас - вселенское счастье, просто огромное счастье. В разговоре с этим человеком ощущаешь его харизматичность, простоту. В то же время президент погружен настолько в медицинские проблемы, что просто такое впечатление, что он постоянно рука об руку с нами работает. Для нас, конечно, сегодня очень знаменательный день. И, наверное, эмоции у нас у всех превалируют сегодня на острове. Каждый делится своим впечатлением: "Я видел Владимира Владимировича", "Я видел Путина", "Я видел нашего главнокомандующего", как говорят военные. Это было счастье, эмоции меня, извините, переполняют, но все-таки Курилы нужны, президент о них помнит и знает рассказала главный врач

Владимир Путин впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды – Итуруп 13 августа.