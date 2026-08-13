"И палтус, и более крупная рыба": на Сахалине Путину пообещали хороший улов Губернатор Сахалина пригласил Владимира Путина на рыбалку

Москва13 авг Вести.На рыбалку пригласил президента России Владимира Путина губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Во время визита Путина на Курилы 13 августа он пообещал главе государства хороший улов.

Сахалинский губернатор заинтересовал главу государства рыбалкой на палтуса, сообщает ТАСС.

Гарантированная рыбалка. Поймаете и палтуса, и более крупную рыбу пообещал Лимаренко

Путин поинтересовался у сахалинского губернатора, как ему удалось на прошедшей неделе вытащить большого тунца. Тащить такую большую рыбу было непросто, подтвердил Лимаренко.

С тунцом боролись на прошлой неделе три часа. И так и не вытащили. То есть огромная рыба признался губернатор

Во время посещения президентом рыбоперерабатывающего завода "Ясный" глава предприятия Александр Верховский рассказал о климатических изменениях. По словам Верховского, для одних видов рыб потепление прибрежных вод острова стало проблемой, а для других благом. Например, в прибрежных водах у Курил появилось много тунца. Вес отдельных выловленных экземпляров достигает трехсот килограммов.

Владимир Владимирович, мы не понимали этой ситуации. <…> Раньше здесь был кетовый завод. А сейчас ушел лосось, и пришли киты. Для одних рыб климатический коллапс губителен, а для других наоборот пояснил Верховский

Путин в ходе своей рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку впервые посетил Курильские острова. В ходе визита президент отметил, что рождаемость на Сахалине выше среднестатистического показателя по России.

По мнению Путина, рыбалка в РФ должна быть доступна для всех.

Ранее об опасности длительной рыбалки рассказал врач-флеболог, хирург "СМ-Клиника", доктор медицинских наук Олими Ширинбек. Он отметил, что рыбалка – полезное занятие, но только длительное неподвижное сидение или стояние на рыбалке ухудшает венозный кровоток. Со временем это может привести к развитию варикоза.