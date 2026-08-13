Глава Сахалина рассказал Путину о Фонде поддержки участников СВО Лимаренко рассказал Путину о Фонде поддержки участников спецоперации

Москва13 авг Вести.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об отличной работе Фонда защитников Отечества для поддержки участников СВО, сообщили в Кремле.

Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. В фокусе внимания – поддержка участников специальной военной операции и их семей говорится в сообщении

В четверг глава государства продолжил работу в Сахалинской области, посетил курильский остров Итуруп, где провел встречу с главой региона Валерием Лимаренко​​​. Губернатор рассказал президенту о новом корпусе областного реабилитационного центра с современным оборудованием, в котором проходят полную реабилитацию участники СВО, потерявшие конечности. По его словам, там же находится Фонд защитников Отечества.

Путин поинтересовался у губернатора, как он оценивает работу Фонда.

Я оцениваю на 5 с плюсом. Возглавляет вдова – молодая девчонка, которая потеряла мужа, воспитывает сына. Туда набрали аналогичных ребят... матери и жены воинов рассказал Лимаренко

Ранее президент РФ в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири посетил Южно-Сахалинск и пообщался с горожанами.