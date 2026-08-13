Москва13 авгВести.Президент Владимир Путин провел в Южно-Сахалинске совещание, посвященное вопросам безопасности восточных границ России, и подчеркнул, что главной задачей является обеспечение безопасности всех рубежей страны, сообщает сайт Кремля.

Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях