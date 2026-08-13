Москва13 авгВести.Президент Владимир Путин провел в Южно-Сахалинске совещание, посвященное вопросам безопасности восточных границ России, и подчеркнул, что главной задачей является обеспечение безопасности всех рубежей страны, сообщает сайт Кремля.
Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях
подчеркнул Путин
Президент обратил внимание на сложность территории в зоне ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ).
Командующий (ТОФ – прим. ред.) давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач
заявил Путин
В совещании приняли участие командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов.
В ночь на 12 августа Путин прилетел в Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера "Варяг" наблюдал за ходом завершающей стадии учений ТОФ.
Затем президент побеседовал с экипажем "Варяга" за обедом. Среди прочего, Путин заявил о необходимости поддерживать боеспособность ТОФ.
Учения по защите дальневосточных рубежей России начались 4 августа. Основные мероприятия оперативной и боевой подготовки ТОФ проходили под руководством адмирала Лиины.
В учениях участвовали более 13 тыс. военнослужащих, почти 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, а также беспилотники (БПЛА) морской авиации.