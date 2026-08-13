Кремль обнародовал видеозапись неформального общения Путина с экипажем "Варяга" Кремль обнародовал видео неформальной беседы Путина с экипажем крейсера "Варяг"

Москва13 авг Вести.На сайте Кремля появилась видеозапись неформальной встречи президента России Владимира Путина с экипажем гвардейского ракетного крейсера "Варяг".

Встреча состоялась за обеденным столом на борту крейсера после завершения учений Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе совместного обеда Путин пообщался с моряками в непринужденной обстановке.

Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина подчеркнул значимость качественного питания для поддержания здоровья и боеготовности личного состава.

Море любит сильных, а сильные должны хорошо кушать отметил Лиина

По его словам, именно сбалансированный рацион помогает всем членам экипажа сохранять отличную физическую форму.

Как мы с вами заметил Путин

В ответ на реплику президента Лиина подчеркнул значимость примера российского лидера для всех военнослужащих.

Как вы. Стараемся равняться на вас ответил адмирал президенту

Накануне Путин впервые за последние 13 лет прилетел на Сахалин, где наблюдал с борта "Варяга" за ходом военных учений.

В ходе визита Путин заявил, что нет таких задач, которые не могла бы решить морская пехота ТОФ. Российские моряки выполняют свои задачи дерзко, профессионально и героически, отметил президент.