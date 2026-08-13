Москва13 авгВести.На сайте Кремля появилась видеозапись неформальной встречи президента России Владимира Путина с экипажем гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
Встреча состоялась за обеденным столом на борту крейсера после завершения учений Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе совместного обеда Путин пообщался с моряками в непринужденной обстановке.
Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина подчеркнул значимость качественного питания для поддержания здоровья и боеготовности личного состава.
Море любит сильных, а сильные должны хорошо кушатьотметил Лиина
По его словам, именно сбалансированный рацион помогает всем членам экипажа сохранять отличную физическую форму.
Как мы с вамизаметил Путин
В ответ на реплику президента Лиина подчеркнул значимость примера российского лидера для всех военнослужащих.
Как вы. Стараемся равняться на васответил адмирал президенту
Накануне Путин впервые за последние 13 лет прилетел на Сахалин, где наблюдал с борта "Варяга" за ходом военных учений.
В ходе визита Путин заявил, что нет таких задач, которые не могла бы решить морская пехота ТОФ. Российские моряки выполняют свои задачи дерзко, профессионально и героически, отметил президент.