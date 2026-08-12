Путин расписался в книге почетных гостей во время осмотра крейсера "Варяг"

Путин осмотрел гвардейский ракетный крейсер "Варяг" Путин расписался в книге почетных гостей во время осмотра крейсера "Варяг"

Москва12 авг Вести.Президент России Владимир Путин расписался в книге почетных посетителей в рамках осмотра гвардейского ракетного крейсера "Варяг". Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства осмотрел каюты крейсера, а также посетил музей. Там он поставил подпись и дату в книгу рядом со своей фотографией.

Ранее российский лидер прибыл в Южно-Сахалинск, где наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта "Варяга". В ходе визита Путин среди прочего заявил, что задач, которые не могла бы решать морская пехота ТОФ, не существует. По словам главы государства, российские моряки выполняют свои задачи дерзко, профессионально и героически.