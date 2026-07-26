Москва26 июл Вести.Командир штурманской боевой части Дмитрий Выхованец показал ИС "Вести" конверт, предназначенный для его младшей сестры, с автографом президента России Владимира Путина.

Военнослужащий поделился: получить автограф российского лидера было очень важно для сестры.

В конверте находится личный автограф нашего президента, для моей младшей сестры Екатерины. Убывая сюда, она лично попросила меня обязательно вернуться с автографом нашего президента для нее. Для нее это было очень важно... Сестра абсолютно будет довольна такому памятному подарку. сказал военный

Говоря о встрече с президентом, Выхованец отметил, что ему "было очень приятно находиться в его компании".

Сам по себе факт этой встречи очень важен. Все его составляющие – от начала встречи. Сама по себе беседа [важна], ответы Верховного главнокомандующего на задаваемые вопросы. Все ответы были очень развернуты. Было интересно наблюдать, какие-то факты новые даже лично для себя узнал из его уст. Так что было очень-очень приятно находиться в этой компании. Очень рад и очень горд, что сегодня такое событие отметил он

Президент России 26 июля в День Военно-Морского Флота встретился и пообщался за чашкой чая с военными моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.