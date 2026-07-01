Испанская школьница Люсия получила в подарок от Путина фотографию с автографом

Школьница из Испании получила фотографию в подарок от российского президента Испанская школьница Люсия получила в подарок от Путина фотографию с автографом

Москва1 июл Вести.Школьница по имени Люсия из испанского города Овьедо, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, получила от него в подарок фото с автографом.

На фото слева от Путина располагается Георгиевская лента, а справа — лента в цветах российского флага, передает РИА Новости.

Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента призналась Люсия

По ее словам, встреча с российским лидером стала бы для нее "большой мечтой".

Посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипломатической миссии в Мадриде. Поводом для встречи стало послание школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве обращение девочки не оставили без внимания и направили по назначению.

Ранее стало известно, что Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время первого визита в Китай в 2000 году. В момент первой встречи с Путиным Пэн Паю было 11 лет. В ходе разговора с российским лидером китайский специалист назвал Москву "своим вторым домом".