Испанская школьница рассказала, о чем хотела бы поговорить с Путиным Испанская школьница Люсия мечтает спросить Путина об отношениях России и Европы

Москва16 июл Вести.Школьница по имени Люсия из испанского города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, поделилась с РИА Новости своими мыслями по поводу возможной личной встречи с российским лидером.

В частности, Люсия изъявила желание расспросить главу государства о его личном опыте и международных отношениях, так как ее особенно интересует, как Путин видит развитие связей между Россией и европейскими странами на ближайшие пять лет.

По словам школьницы, потенциальная встреча с Путиным стала бы для нее "осуществившейся мечтой".

Она охарактеризовала российского президента как "очень умного человека" и предположила, что беседа с ним была бы увлекательной. На данный момент предложение о встрече от российской стороны ей не поступало.

Испанка отметила, что в его ответах и публичных заявлениях прослеживаются здравый смысл и уважение к человеческому достоинству.

Русским, которые меня читают, хочу сказать: в Испании есть люди, которые их ценят, и я уверена, что это чувство взаимно заключила собеседница агентства

Ранее Люсия получила от Путина в подарок фотографию с автографом.