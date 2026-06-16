RT: учительница Путина рассказала, каким он был лидером в школе

Учительница Путина: в школе будущий президент был "закрытым" лидером RT: учительница Путина рассказала, каким он был лидером в школе

Москва16 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин в школьные годы был "закрытым лидером". Об этом в интервью RT рассказала его классный руководитель и первая учительница немецкого языка Вера Гуревич.

Она пояснила, что Путин никогда не выставлял свою кандидатуру на голосование, однако окружающие все равно считали его лидером.

Он лидер был, потому что его коллектив считал таким. Он был закрытым лидером, он напоказ себя никогда в жизни не выставлял добавила Гуревич

11 мая Путин пригласил Гуревич в Кремль. Глава государств поужинал со своей учительницей, кроме того, для нее была организована культурная программа: ряд экскурсий, в частности, посещение галереи Шилова.

Позднее Гуревич рассказала, что для нее президент всегда будет оставаться "Володькой Путиным".