Учительница Путина Гуревич рассказала о школьных годах будущего президента Учительница Путина Гуревич: его уважали и в классе, и во дворе

Москва16 июн Вести.Педагог Вера Гуревич, которая была классным руководителем президента РФ Владимира Путина, рассказала в интервью RT, каким он был учеником и как складывались его взаимоотношения со сверстниками.

Она вспомнила разговор, который произошел между ней и юным Путиным. "Почему так получалось, что ты свой, как говорится, мальчишка, и во дворе, и в классе? Он говорит: "Потому что я всегда находил общий язык и с теми и с другими. Мне было легко. Я любил познать, почему этих интересует больше двор, а другую категорию учеников интересует больше класс", - сообщила Гуревич.

Ему было там лет 11-12, а его уже интересовало все: и дворовые... мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были вспоминает Гуревич

Президент России в этом году пригласил Веру Гуревич на парад 9 Мая в Москве и в гости на несколько дней. А 11 мая Владимир Путин пригласил педагога на ужин в свою резиденцию в Кремле и сам заехал за ней на автомобиле.