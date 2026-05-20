Зарубин: китайскому инженеру Пэн Паю, с которым встретился Путин, сегодня 37 лет

Москва20 мая Вести.Китайскому инженеру Пэн Паю, которого президент России Владимир Путин видел еще ребенком во время первого визита в Китай в 2000 году, сегодня 37 лет. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

Зарубин подошел к Пэн Паю после его второй встречи с российским лидером и спросил, сколько ему сейчас лет.

Мне сейчас 37 [лет] ответил Пэн Пай

В момент первой встречи с Путиным маленькому Пэн Паю было 11 лет.

20 мая китайский инженер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил российскому лидеру фарфор из провинции Хунань. По словам Пэн Пая, изделие было сделано при жизни китайского правителя Мао Цзэдуна именно по его заказу.