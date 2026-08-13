Путин поблагодарил моряков за проведение учений ТОФ на обеде с экипажем "Варяга"

Путин пообедал с экипажем крейсера "Варяг" и поблагодарил моряков за службу Путин поблагодарил моряков за проведение учений ТОФ на обеде с экипажем "Варяга"

Москва13 авг Вести.Президент Владимир Путин в ходе посещения гвардейского ракетного крейсера "Варяг" пообедал с экипажем и выразил благодарность военным морякам за успешное проведение учений Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Видеозапись встречи распространила пресс-служба Кремля.

Хочу поблагодарить командующего, командира, заместителя, и всех вас за организацию учений заявил Путин

Президент подчеркнул особую значимость постоянного поддержания высокой боеготовности Военно-морского флота (ВМФ) и Вооруженных сил (ВС) России, выделив важность тихоокеанского региона.

Путин подробно рассматривал все эти вопросы на совещании с командным составом ВМФ, а также на встречах с министром обороны и начальником Генерального штаба ВС России в Москве.

Президент обратил внимание на то, что выполнение задач в зоне специальной военной операции (СВО) остается первоочередным делом, но при этом моряков-тихоокеанцев нельзя считать тыловиками, поскольку они находятся на переднем рубеже.

Боеспособность вооруженных сил и флота должна поддерживаться для защиты всей территории России. Это очень важно заключил Путин

Президент впервые за последние 13 лет прилетел на Сахалин, чтобы наблюдать за учениями ТОФ.