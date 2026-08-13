Москва13 авгВести.В россиянах заложен генетический код победителя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В четверг, 13 августа, российский лидер впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп. Также президент провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Лимаренко отметил, что население области даже в самых отдаленных местах говорит: "Все для победы".
Такие у нас люди - генетический код победителясказал Путин на встрече с главой региона
Визит на Итуруп проходит в ходе рабочей поездки главы государства по Дальнему Востоку и Сибири, стартовавшей 10 августа.