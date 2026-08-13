Путин: у россиян есть генетический код победителя

Путин заявил о генетическом коде победителя у россиян Путин: у россиян есть генетический код победителя

Москва13 авг Вести.В россиянах заложен генетический код победителя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В четверг, 13 августа, российский лидер впервые лично посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп. Также президент провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Лимаренко отметил, что население области даже в самых отдаленных местах говорит: "Все для победы".

Такие у нас люди - генетический код победителя сказал Путин на встрече с главой региона

Визит на Итуруп проходит в ходе рабочей поездки главы государства по Дальнему Востоку и Сибири, стартовавшей 10 августа.