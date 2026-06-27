Москва27 июн Вести.Российским выпускникам присущ ген победителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя их с окончанием школы.

Глава государства подчеркнул, что скоро выпускникам предстоит взять на себя ответственность за Россию, продолжить историю ее свершений, а также творить и созидать наследие.

Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас все получится. Вам присущ ген победителей сказал Путин

Президент отметил, что выпускникам российских школ в будущем будет необходимо решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве.

Российский лидер также поблагодарил учителей, которые на протяжении школьного пути открывали для учеников безграничный мир знаний, поддерживали их в трудную минуту, помогали понят и почувствовать свои сильные стороны, способности, а также делали все для того, чтобы выпускники выросли хорошими, достойными людьми.