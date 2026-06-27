Москва27 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Он пожелал каждому из них успешно поступить в те учебные заведения, которые они выбрали, найти свое настоящее призвание, постигать новое, развиваться, идти вперед.

Российский лидер отметил, что школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты, а с самой школой связана большая часть жизни, важные события, эмоции и переживания.

Путин также поблагодарил учителей, которые на протяжении школьного пути открывали для выпускников безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности, делали все для того, чтобы вы выросли хорошими, достойными людьми.

Глава государства подчеркнул, что скоро выпускникам предстоит взять на себя ответственность за Россию, продолжить историю ее свершений, творить и созидать наследие. Путин также отметил, что выпускникам присущ ген победителей, воля и сплоченность российского народа, нравственная сила предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос.

В заключении Путин пожелал выпускникам мечтать, делать и достигать больших успехов.