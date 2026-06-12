Путин: грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда стирается Путин: на рынке труда стирается грань между рабочим классом и интеллигенцией

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин указал на то, что грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда сейчас стирается. Глава государства уточнил, что все становится высокотехнологичным и требует больших знаний и навыков.

Об этом российский лидер сказал во время общения с участниками церемонии награждения в Кремле лауреатов госпремий и Героев Труда. Токарь предприятия "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда РФ, поблагодарил президента от рабочего класса.

У нас, знаете, стерлась грань, по-моему, стирается во всяком случае между рабочим классом и интеллигенцией, потому что все становится высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших сказал Путин

В День России глава государства традиционно наградил Героев Труда и лауреатов госпремий в областях науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности​​​. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце. Путин выпил за победу РФ с награжденными почетными государственными наградами. Кадры показал в своем канале в мессенджере MAX Павел Зарубин, сообщала ИС "Вести".