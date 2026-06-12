Москва12 июнВести.Токарь воронежского предприятия Анатолий Свиридов признался в комментарии ИС "Вести", что вручение президентом медали "Герой Труда Российской Федерации" ощущалось сном.
Токарь из Воронежа вошел в число пяти россиян, которым было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Я пока не чувствую себя Героем Труда. Не чувствую. Я сейчас как во сне. Даже во сне такого не увидишь, чтоб Владимир Владимирович пожал руку. Я его поблагодарил. Он тоже меня поблагодарилрассказал Свиридов
Президент в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.
Ранее генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров заявил, что обладатели таких государственных наград, как Госпремия РФ и звание Героя Труда, являются вдохновляющим примером для многих.