Герой Труда Свиридов рассказал о встрече с президентом в Кремле

"Как во сне": Герой Труда Свиридов рассказал о встрече с Путиным Герой Труда Свиридов рассказал о встрече с президентом в Кремле

Москва12 июн Вести.Токарь воронежского предприятия Анатолий Свиридов признался в комментарии ИС "Вести", что вручение президентом медали "Герой Труда Российской Федерации" ощущалось сном.

Токарь из Воронежа вошел в число пяти россиян, которым было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Я пока не чувствую себя Героем Труда. Не чувствую. Я сейчас как во сне. Даже во сне такого не увидишь, чтоб Владимир Владимирович пожал руку. Я его поблагодарил. Он тоже меня поблагодарил рассказал Свиридов

Президент в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

Ранее генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров заявил, что обладатели таких государственных наград, как Госпремия РФ и звание Героя Труда, являются вдохновляющим примером для многих.