Москва14 июнВести.Герой Труда, токарь ООО "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" поделился, что не помнит, как обнял президента России Владимира Путина.
Токарь приобнял президента во время вручения золотой медали "Герой Труда".
Я сам не знаю, я не помню ничего, как все это произошло, я как во сне!поделился Свиридов
12 июня президент вручил золотые медали "Герой Труда" и знаки лауреатов Государственных премий России. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.