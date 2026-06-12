Москва12 июн Вести.Присуждение народной артистке РСФСР Марине Нееловой звания "Герой Труда РФ" – очередное доказательство, что нужно равняться на актрису, рассказал народный артист России Николай Цискаридзе в интервью ИС "Вести".

Каждый раз в этот день награждают выдающихся людей. И для меня сегодня то, что такого выдающегося артиста, как Марина Неелова, наградили звездой Героя Труда, дает лишний стимул мне и всем моим коллегам равняться, также служить отметил Цискаридзе

12 июня в День России в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда" и знаки лауреатов Государственных премий России.