Москва12 июн Вести.Обладатели таких государственных наград, как Госпремия РФ и звание Героя Труда, являются вдохновляющим примером для многих, отметил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров в интервью ИС "Вести".

Шахназаров входит в Совет при президенте РФ по культуре, который определяет лауреатов Государственной премии России. Сегодня, 12 июня, российский лидер в Кремле вручил золотые медали "Герой Труда" и знаки лауреатов Госпремий РФ за 2025 год.

Это выдающиеся люди, которые сегодня получили Госпремии, были и Герои Труда, они являются для нас примером, и их работа на благо нашей Родины является примером для нас всех. И их биография может вдохновлять тысячи молодых людей для того, чтобы посвящать себя любимому делу. Эти государственные награды – очень важная часть нашей культурной традиции отметил режиссер

Лауреатами Госпремии стали бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.